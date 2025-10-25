⚪🔵 Lens – OM (2-1) : L’énorme frustration de De Zerbi

Frustration et incompréhension. Après la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lens (2-1), Roberto De Zerbi est apparu partagé entre fierté pour le contenu proposé par son équipe et agacement face au manque d’efficacité de ses joueurs.

« Nous avons encore fait un très bon match. Toutes les statistiques sont en notre faveur. Durant les vingt premières minutes, nous étions vraiment bien, mais sur leur première incursion dans notre surface, nous concédons un penalty », a regretté l’entraîneur italien en conférence de presse.

Car l’OM a, une nouvelle fois, dominé sans concrétiser. Avec plus de 60 % de possession et un volume offensif supérieur à celui des Lensois, les Phocéens ont pourtant quitté Bollaert sans le moindre point. Après un but de Greenwood (17e) et un penalty transformé par Édouard (23e), les Marseillais avaient réduit l’écart grâce à un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e), mais sans réussir à égaliser.

« Nous avons toujours eu la maîtrise du ballon, mais nous avons été clairement moins dangereux en seconde période. Cela fait maintenant deux matchs de suite que j’ai du mal à expliquer nos défaites », a ajouté De Zerbi, visiblement touché par la tournure des événements.

Malgré une prestation globalement solide, l’OM a confirmé ses difficultés à convertir sa domination en résultats.