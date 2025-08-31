⚪🔵 OL – OM (1-0) : Match raté, Balerdi en difficulté, défaite dans les dernières minutes !

L’Olympique de Marseille a décroché ce samedi au Vélodrome sa première victoire de la saison en Ligue 1, en s’imposant face au Paris FC dans une rencontre animée (5-2). Battus à Rennes lors de la 1ère journée, les Phocéens se relancent grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, une frappe splendide de Pierre-Emile Höjbjerg et le premier but en Ligue 1 du jeune Robinio Vaz.

Le Débrief à chaud en live :

Le match

Les Lyonnais, poussés par leur public, se sont créés la majorité des occasions. Dès le quart d’heure de jeu, Rulli s’est illustré en réalisant plusieurs arrêts décisifs, notamment devant Abner (15e) et Fofana juste avant la pause (45’+3). L’arbitre a d’abord accordé un penalty aux Rhodaniens (20e) pour une faute supposée de Greenwood sur Abner, mais la VAR est intervenue pour annuler la décision et sanctionner le Brésilien d’un carton jaune pour simulation (22e).

Le tournant est intervenu à la 29e minute : Egan-Riley a été expulsé pour un tacle en position de dernier défenseur sur Fofana. Réduits à dix, les Phocéens ont dû réorganiser leur bloc, passant en 4-4-1 avec Aubameyang esseulé en pointe. Malgré une défense courageuse, l’OM a subi les assauts lyonnais, Tessmann et Fofana multipliant les tentatives.

L'erreur de Balerdi et le rouge pour CJ 🟥



Les Gones ont même cru ouvrir le score à deux reprises. Abner a d’abord marqué, mais son but a été refusé pour un hors-jeu préalable de Fofana (28e). En toute fin de première période, Maitland-Niles a trouvé la faille après un corner, mais l’arbitre a invalidé la réalisation pour une faute de Tessmann sur Rulli (45’+6).

À la pause, les statistiques illustrent la domination lyonnaise : 9 tirs contre 2 et 54 % de possession. Pourtant, le score reste nul et vierge. L’OM, en infériorité numérique, s’accroche pour rééditer l’exploit de la saison passée, lorsqu’il s’était imposé au Groupama Stadium à dix contre onze (3-2). À la pause, l’OL et l’OM sont dos à dos (0-0) dans un Olympico marqué par l’intensité et les rebondissements.

Réduits à dix depuis la première mi-temps, les Marseillais ont résisté tant bien que mal aux vagues lyonnaises. Dès le retour des vestiaires, Rulli a encore multiplié les interventions rassurantes (49e, 59e, 76e, 83e), tandis que son équipe, en 5-3-1, cherchait à exploiter les contres par Aubameyang et Höjbjerg. Ce dernier a d’ailleurs fait passer un frisson dans le stade avec une frappe croisée repoussée par Descamps (63e).

Côté lyonnais, les occasions se sont accumulées : Tessmann a manqué le cadre de peu (67e), Mata a vu son coup franc frôler la transversale (77e), et Morton puis Moreira ont apporté de la vitesse sur les côtés. Mais il fallait un coup du sort pour débloquer la situation : à la 88e minute, sur un centre de Morton prolongé par Tessmann, la tentative de Moreira a trouvé la barre… avant que Balerdi, malheureux, ne dévie le ballon dans son propre but (88e, CSC).

Dans les arrêts de jeu, Höjbjerg a encore eu une balle d’égalisation, mais sa frappe a manqué le cadre (90’+6). Trop diminué après l’expulsion d’Egan-Riley, l’OM a fini par céder face à la domination lyonnaise.

Score final : OL 1-0 OM. Lyon s’impose dans ce choc des Olympiques grâce à un but contre son camp, malgré un Rulli une nouvelle fois impérial, l’OM a affiché un visage inquiétant…