⚪🔵 OM – Atalanta : très bonne nouvelle pour De Zerbi !

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille avant la réception de l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Vélodrome, dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions.

Un temps très incertain, Nayef Aguerd devrait finalement tenir sa place en défense centrale. Touché à la hanche et ménagé face à Auxerre samedi dernier, le défenseur marocain a repris l’entraînement collectif ce mardi.

Un retour important pour Roberto De Zerbi, qui compte sur son cadre pour stabiliser une équipe marseillaise en difficulté lors de ses dernières sorties. Face aux Italiens, l’OM aura besoin d’expérience et de solidité pour espérer relancer sa dynamique européenne.

Voici la composition probable des deux équipes pour ce match :

Marseille : Rulli – Garcia, Pavard, Murillo, Aguerd, Egan-Riley – Höjbjerg, Vermeeren – Aubameyang, Greenwood, Paixao

Atalanta Bergame : Carnesecchi – Bernasconi, Ahanor, Djimsiti, Hien – De Roon, Pasalic, Zappacosta, Ederson, De Ketelaere – Lookman

Le match, à suivre en direct sur Canal+, sera arbitré par José Maria Sanchez Martinez.

