⚪🔵 OM : Corinne Diacre lance un appel aux supporters !

Deux ans après son départ de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre signe son retour sur un banc de touche avec un nouveau défi : l’Olympique de Marseille. Présentée officiellement comme entraîneur des Marseillaises, la technicienne a livré un discours fort, empreint de détermination et d’ambition. Son objectif immédiat est clair : assurer le maintien en D1 Arkema tout en posant les bases d’un projet solide pour l’avenir.

Fière de rejoindre un club à l’histoire et à la ferveur uniques, Corinne Diacre a tenu à mobiliser le peuple marseillais autour de la section féminine. « Les Marseillaises ont besoin des Marseillais. Je crois savoir qu’il y a quelques supporters dans la salle ce mercredi, on ne pourra pas faire sans eux », a-t-elle déclaré devant la presse. Avant d’ajouter : « Les garçons… on le voit à domicile et dans le jargon on appelle ça le douzième homme. Nous, on le veut aussi. »

Ouvrir le Vélodrome au foot féminin

L’ancienne sélectionneuse tricolore voit dans le soutien populaire un levier essentiel de réussite. « On le veut parce que c’est trop important. Et je crois que dans le projet du club, le développement d’un ou plusieurs clubs de supporters autour des Marseillaises est aussi un projet club. Et c’est important », a insisté Diacre. « Et je sais aussi qu’autour de ce ou de ces clubs de supporters, il y a déjà des opérations prévues […] afin de leur donner un privilège que le spectateur lambda pourrait ne pas avoir. »

Le directeur général en charge des féminines, Stefano Petruzzo, a confirmé la volonté de faire grandir la section féminine. L’OM envisage même de délocaliser certains matchs au Stade Vélodrome, notamment le Classique face au PSG prévu le 6 décembre. « C’est prévu par la Ligue, par la Fédération et aussi par le projet. […] Oui, c’est important d’ouvrir le Vélodrome au foot féminin, mais il faut bien le faire », a expliqué Petruzzo.

En attendant, les joueuses évolueront à Martigues, où le club vient de débuter une nouvelle aventure. « On se trouve très bien à Martigues […] mais évidemment, on est l’Olympique de Marseille, on est les Marseillaises, et on aimerait jouer dans un stade à Marseille », a ajouté le dirigeant.

Entre ambition sportive, ancrage local et ferveur populaire, le projet OM Féminines entre dans une nouvelle ère sous la houlette de Corinne Diacre.