⚪🔵 OM – Objectif : Leader !

Le Paris Saint-Germain a encore flanché. Tenus en échec au Parc des Princes par Strasbourg (3-3) après avoir été menés 1-3, les Parisiens ont ouvert la porte à leurs poursuivants. Et cette fois, l’Olympique de Marseille a une occasion en or. En cas de victoire face au Havre, ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi peuvent s’emparer seuls de la première place de Ligue 1.

Oui, vous avez bien lu : leader. Un mot qui résonne fort à Marseille, une ville qui ne vit que pour ça — être au sommet.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Mais quand on tend le micro aux acteurs du moment, le ton reste mesuré. Trop mesuré ?

« C’est une question piège », a d’abord répondu Nayef Aguerd en conférence de presse.

« Il faut jouer match après match. Le premier objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions. Marseille mérite de jouer la C1 tous les ans. »

Même son de cloche chez Roberto De Zerbi, toujours fidèle à sa prudence italienne :

« Je ne crois pas avoir évoqué le titre, même la saison dernière. Mes joueurs ne parlent pas de titre. Pas parce qu’ils n’en rêvent pas, mais parce qu’une équipe (le PSG) a remporté la plupart des trophées. Rêver, c’est une chose. En parler, c’est comme vendre de la fumée… »

Très bien. On comprend la logique, le discours réfléchi. Mais soyons honnêtes : si ce n’est pas maintenant, alors quand ?

Cette saison, l’OM a une équipe taillée pour rivaliser avec Paris. Une vraie ossature, une défense moins perméable et bien plus expérimenté, du talent dans toutes les lignes, et un entraîneur ambitieux. La peur de prononcer le mot « titre » ne doit plus être une excuse.

Marseille ne peut plus se contenter d’être la belle équipe du moment. Il faut assumer, frapper fort, viser haut.

Oui, le PSG reste une machine. Mais touché par de nombreuses blessures, il doute, il vacille et perd des points en ce début de saison. Et pendant qu’il cherche son équilibre, l’OM doit frapper fort, prendre la tête et envoyer un signal.

Le Vélodrome attend un signal. Samedi, face au Havre, il ne s’agit pas seulement de gagner un match. Il s’agit d’envoyer un message :

Cette saison, Marseille joue pour être champion.