⚪🔵 OM Paris FC (5-2) : Grosse victoire pour s’éviter une crise

L’Olympique de Marseille a décroché ce samedi au Vélodrome sa première victoire de la saison en Ligue 1, en s’imposant face au Paris FC dans une rencontre animée (5-2). Battus à Rennes lors de la 1ère journée, les Phocéens se relancent grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, une frappe splendide de Pierre-Emile Höjbjerg et le premier but en Ligue 1 du jeune Robinio Vaz.

Le Débrief à chaud en live :

Le match

Mason Greenwood a lancé l’OM sur penalty (18e, 1-0) avant qu’Aubameyang ne fasse le break d’une superbe reprise acrobatique (24e, 2-0). Mais Kebbal a rapidement réduit l’écart d’un enroulé du gauche (28e, 2-1). Peu avant la pause, Geubbels a cru égaliser, mais son but a été refusé pour hors-jeu (39e).

Paris FC accroche, l’OM réplique

En seconde période, Simon a profité d’un mauvais alignement défensif pour ramener le Paris FC à hauteur (58e, 2-2). Mais l’OM a repris le contrôle : Aubameyang a signé son doublé en exploitant une erreur défensive (73e, 3-2), puis Höjbjerg a marqué d’une frappe lointaine (81e, 4-2).

⭐ Le coup de grâce signé Vaz

Greenwood a manqué un second penalty (85e), mais s’est rattrapé dans le temps additionnel en offrant une passe décisive à Robinio Vaz. Le jeune attaquant de 18 ans a scellé la victoire marseillaise d’une frappe puissante au premier poteau (90’+6, 5-2), inscrivant ainsi son tout premier but en Ligue 1.

✅ Une victoire libératrice

Encore fragiles défensivement, les hommes de Roberto De Zerbi ont pu compter sur leur efficacité offensive pour faire la différence. Après leur revers inaugural à Rennes, l’OM décroche un succès précieux qui lance enfin sa saison de Ligue 1.