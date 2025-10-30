❌ OM ANGERS (2-2) : Immense gâchis pour Marseille ! LE DEBRIEF COMPLET

Voici le replay du debrief après ce match de la 10e journée de Ligue 1 OM vs Angers (2-2) ! Nicolas Filhol accompagné par le journaliste Hakim Zhouri vous ont proposé les 3 enseignements du match, l’analyse à chaud avec le onze, les changement, le systeme, Man & Merguez du match et votre debrief !

🚨Rendez-vous ce soir dès le coup de sifflet final pour le debrief complet du match OM Angers ! #OMSCO https://t.co/3K5rTBWJqo pic.twitter.com/NsILgZs9pV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 29, 2025

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.