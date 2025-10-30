Info Chrono
OM Actualités / ❌ OM ANGERS (2-2) : Immense gâchis pour Marseille ! LE DEBRIEF COMPLET
OM Actualités

❌ OM ANGERS (2-2) : Immense gâchis pour Marseille ! LE DEBRIEF COMPLET

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du debrief après ce match de la 10e journée de Ligue 1 OM vs Angers (2-2) ! Nicolas Filhol accompagné par le journaliste Hakim Zhouri vous ont proposé les 3 enseignements du match, l’analyse à chaud avec le onze, les changement, le systeme, Man & Merguez du match et votre debrief !

 

 

