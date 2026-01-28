❌Bruges – OM (3-0) : Marseille explose en plein vol… et se fait éliminer pour un but !

L’OM enchaine une deuxième défaite de suite sur le score de 3-0 en Ligue des Champions. Si Bruges a fait le travail, ce n’est pas le cas de l’OM qui a manqué son début de match et encaissé deux buts. La suite a été moins catastrophique, mais Mignolet a fait les arrêts qu’il fallait. Benfica marque le 4-2 face à Madrid au bout du bout et élimine l’OM !

Dès l’entame, le Club Bruges impose un pressing intense et ouvre rapidement le score grâce à Mamadou Diakhon, servi après une longue projection de Stankovic et auteur d’une frappe déviée par Rulli (4e). Malgré une possession majoritairement marseillaise, les Brugeois exploitent parfaitement les transitions et doublent la mise par Romeo Vermant, à la réception d’un centre en retrait de Stankovic conclu du droit avec l’aide du poteau (11e). Rulli évite ensuite un troisième but en remportant son face-à-face avec Diakhon (16e). Marseille peine à trouver des espaces dans le bloc compact belge et se contente de situations isolées. L’OM tente ensuite de poser le jeu mais reste sous pression, tandis que Greenwood oblige Mignolet à une première parade sur une frappe lointaine (22e).

10 premières minutes catastrophiques !

Dans le dernier quart d’heure, l’OM monopolise le ballon mais se heurte à une défense bien en place et à un Simon Mignolet vigilant. Greenwood reste le principal danger phocéen avec plusieurs frappes cadrées, sans parvenir à tromper le gardien brugeois (35e, 42e). Timothy Weah et Kondogbia tentent aussi leur chance de loin, mais Mignolet s’interpose à chaque fois (36e, 44e). Le Club Bruges gère son avance en défendant bas et en procédant par contres, tout en restant solide dans les duels. À la pause, les Marseillais sont logiquement menés 2-0 et voient leurs espoirs de qualification sérieusement compromis.

Au retour des vestiaires, l’OM tente de réagir avec l’entrée de Paixão et affiche rapidement une possession toujours aussi dominante. Kondogbia puis Gouiri se procurent deux situations franches, mais le premier bute sur Mignolet tandis que le second manque le cadre face au gardien belge (48e, 51e). Bruges reste dangereux en contre, Diakhon puis Stankovic obligeant Rulli à intervenir ou la défense marseillaise à se replier en urgence. Malgré plusieurs frappes phocéennes, souvent lointaines, Simon Mignolet réalise une série de parades décisives devant Paixão et Aubameyang. À l’heure de jeu, Marseille pousse davantage, sans parvenir à trouver l’ouverture face à un bloc brugeois discipliné.

Une seconde défaite 3-0 en C1 !

Progressivement, le rythme baisse et Bruges gère son avance en attendant l’occasion de tuer le match. Cette opportunité survient sur une contre-attaque éclair menée par Forbs, conclue par Aleksandar Stankovic d’un tir croisé pour le 3-0 (79e). Les nombreux changements n’y changent rien, l’OM continue d’attaquer mais se heurte à une défense très basse et solidaire. En fin de rencontre, les tentatives successives d’Aubameyang et Weah sont contrées dans la surface. Malgré une possession finale largement en faveur des Marseillais, le score n’évolue plus. L’OM s’incline lourdement 3-0 à Bruges et conclut la phase de ligue par une élimination nette. L’OM a attendu les derniers résultats et s’est fait éliminé par un but de Benfica à la 98e face au Real !