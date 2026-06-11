🏆 Coupe du Monde 2026 : les deux premiers matches !

Le Mondial 2026 ouvre ses portes ce jeudi avec le traditionnel match d’ouverture, disputé par le Mexique devant son public face à l’Afrique du Sud. Quelques heures plus tard, la République de Corée et la Tchéquie entreront à leur tour en lice dans un Groupe A déjà riche en enjeux. Coup d’envoi d’un mois de compétition qui promet son lot d’émotions et de surprises. FCMarseille vous proposera tous les jours les résultats de la veille et les matches à venir !

Mexique 🆚 Afrique du Sud sur beIN Sports et M6

Match d’ouverture – Groupe A

📅 Jeudi 11 juin 2026

🕘 21h00 (heure française)

🏟️ Stade de Mexico, Mexico

👥 Affluence attendue : plus de 80 000 spectateurs

L’enjeu

Le plus grand Mondial de l’histoire (48 équipes, 104 matches) débute avec le pays hôte mexicain. Seize ans après le match d’ouverture du Mondial 2010, déjà entre ces deux nations (1-1 à Johannesburg), Mexicains et Sud-Africains se retrouvent pour une nouvelle première historique. (FIFA)

République de Corée 🆚 Tchéquie sur beIN Sports

Groupe A – 1re journée

📅 Vendredi 12 juin 2026

🕓 04h00 (heure française)

🏟️ Stade de Guadalajara, Guadalajara

L’enjeu

Quelques heures après l’ouverture du tournoi, Coréens et Tchèques entrent en scène dans un Groupe A déjà animé par le résultat du Mexique.

📅 Programme des prochaines heures

Heure (France) Match Groupe 21h00 🇲🇽 Mexique – Afrique du Sud 🇿🇦 A 04h00 🇰🇷 République de Corée – Tchéquie 🇨🇿 A

🔎 À retenir

Le Mondial 2026 commence officiellement ce soir à Mexico .

. Le Mexique dispute le premier match devant son public.

Le Groupe A sera entièrement lancé dès la nuit prochaine avec Corée du Sud – Tchéquie.

Demain, l’édition quotidienne pourra inclure les résultats du match d’ouverture ainsi que l’analyse et les rencontres du vendredi 12 juin.