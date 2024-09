💥 Mudryk, Enciso… du lourd au prochain mercato OM ? Le seum des supporters du PSG ! Lyon vs OM !

Voici le replay du dernier DFM ! C’Ă©tait en direct jeudi Ă 12h avec nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol, mais aussi nos deux invitĂ© Sourigna et Karim Diouf. Au menu : la confĂ©rence de presse de Rabiot, le seum des supporters du PSG, les cibles Enciso et Mudryk mais aussi la phrase de Nasri sur McCourt. Nous avons aussi Ă©voquĂ© l’avant match Lyon vs OM !