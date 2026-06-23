💥 OM : DNCG, mercato… les premiers départs en vue ! Greenwood, Hojbjerg, Traoré…

Voici le replay du dernier DSM. Notre journaliste Nicolas Filhol fait le point sur les dernières infos OM. Au menu : le passage devant la DNCG à venir, le mercato et les départs attendus !

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître

L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.

Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.

Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous.

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