💥Mercato OM : Qui pour remplacer Rabiot ? Les dossiers chauds Tsimikas, Ordonez, Zhegrova…

Voici le replay du dernier point sur les infos et rumeurs mercato de l’OM lors d’un live mercato ce vendredi. Côté départs, les dossiers Cornélius, Rowe, Ounahi, Rabiot… mais aussi l’arrivée d’Ordonez, Zhegrova ça coince, Tsimikas…
Les 10 derniers jours vont être actifs !
🚨 LIVE MERCATO ce vendredi à 11h30 !
On fait le point sur le mercato de l’#OM 🔵⚪ :
👉 Départs & arrivées
👉 À 10 jours de la clôture : cas Rabiot & Rowe
👉 Dossiers : Tsimikas à gauche, Zhegrova ça coince, Ounahi ça avance !
