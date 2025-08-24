🔥🔥🔥 OM – Paris FC (5-2) : MERCI AUBAMEYANG, NADIR ET VAZ !!! (L’OM s’evite une CRISE)

Voici le replay du débrief du match OM vs Paris FC diffusé juste après le coup de sifflet final ! Nos invité Yacine Youssfi et Massimo Stern ainsi que nos journaliste Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane sont revenus sur la cictoire de l’OM 5-2 face au PFC ce samedi !
📝 Au programme :
1️⃣ Les 3 enseignements du match : Quels sont les points clés à retenir de cette confrontation ? Qui s’est démarqué ? Quels secteurs de jeu ont posé problème ?
2️⃣ Analyse à chaud : Man & Merguez – Les tops et les flops de la rencontre : qui a brillé ? Qui a déçu ? On passe tout au crible, sans filtre.
3️⃣ Votre débrief : vos thèmes, vos questions – Place à la communauté ! Partagez vos impressions, vos analyses et vos interrogations en direct. On réagit à vos commentaires !
🎥🛋️ On se retrouve en direct pour le debrief de #OMPFC dès le coup de sifflet final !!!
➡️ https://t.co/JMkyXPcJ8v pic.twitter.com/06NNFyVqIE
