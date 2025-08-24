Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔥🔥🔥 OM – Paris FC (5-2) : MERCI AUBAMEYANG, NADIR ET VAZ !!! (L’OM s’evite une CRISE)
OM Actualités

🔥🔥🔥 OM – Paris FC (5-2) : MERCI AUBAMEYANG, NADIR ET VAZ !!! (L’OM s’evite une CRISE)

Publié le - Mis à jour le
Pierre-Emerick AUBAMEYANG of Marseille celebrates his second goal during the UEFA Europa League match between Marseille and Villarreal at Orange Velodrome on March 7, 2024 in Marseille, France.(Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Voici le replay du débrief  du match OM vs Paris FC diffusé juste après le coup de sifflet final ! Nos invité Yacine Youssfi et Massimo Stern ainsi que nos journaliste Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane sont revenus sur la cictoire de l’OM 5-2 face au PFC ce samedi !

 

 

📝 Au programme :

1️⃣ Les 3 enseignements du match : Quels sont les points clés à retenir de cette confrontation ? Qui s’est démarqué ? Quels secteurs de jeu ont posé problème ?

2️⃣ Analyse à chaud : Man & Merguez – Les tops et les flops de la rencontre : qui a brillé ? Qui a déçu ? On passe tout au crible, sans filtre.

3️⃣ Votre débrief : vos thèmes, vos questions – Place à la communauté ! Partagez vos impressions, vos analyses et vos interrogations en direct. On réagit à vos commentaires !

 

