🔥 APERO MERCATO OM : 80M€ pour Greenwood ? Notre avis sur Weah, surenchère pour Ordóñez ! Thauvin en L1

Voici le nouvel épisode de L’Apéro Mercato, dispo dès maintenant sur notre chaîne YouTube ! On revient sur les rumeurs et infos Greenwood dans le viseur de l’AS, Weah, bonne recrue ? Ordóñez ça devient très très cher…

AU PROGRAMME DU JOUR – Édition du 24/08/2025 :



APERO MERCATO OMÂ

 GROSSE RUMEUR CÔTÉ ARRIVÉE :

Timothy Weah Accord enfin trouvé après plusieurs semaines de négociation :  Prêt avec option d’achat obligatoire à 14 M€ + 3 M€ de bonus. C’est loin d’être donné…

 CÔTÉ DÉPART :

Greenwood visé par plusieurs club saoudiens, une offre de 80M€ dans les tuyaux ?



EN VRAC :

 Joël Ordoñez (défenseur central) Annonce faite par la presse équatorienne en fin de semaine dernière. Gros espoir du football sud-américain, 21 ans, sort d’une très belle saison avec le Club Bruges. Montant du transfert évoqué : 37.5 M€. Courtisé ces derniers mois par le PSG et d’autres clubs européens.  Clairement, ça montre que l’OM est capable de se positionner sur des profils très cotés aujourd’hui.

Ounahi – Miguel Gutiérrez, deal avorté L’OM et Girona ont discuté d’un échange entre Azzedine Ounahi et Miguel Gutierrez.

À VENIR ? Selon plusieurs sources, deux autres recrues sont attendues : Un milieu de terrain Un latéral gauche

Mercato concurrents :

Du côté du RC Lens, un nom bien connu refait surface :  Florian Thauvin serait dans le viseur du club nordiste.