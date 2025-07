Voici le nouvel Ă©pisode de L’ApĂ©ro Mercato, dispo dĂšs maintenant sur notre chaĂźne YouTube ! On revient sur les rumeurs et infos Auba, Rongier/Merlin, Weah, Paixao, BadĂ©, Ounahi et le match amical remportĂ© 5-0 !

AU PROGRAMME DU JOUR – Édition du 21/07/2025 :

ï»żï»ż

APERO MERCATO OMÂ

Grosse info cÎté arrivées : AUBAMEYANG

Grosse info cÎté arrivées : MERLIN / RONGIER

EN VRAC :Â OUNAHI PAIXAO WEAH BADE

PREMIER MATCH AMICAL