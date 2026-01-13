Info Chrono
Bayeux – OM (0-9) : Festival offensif, le debrief à chaud !
OM Actualités

🔥 Bayeux – OM (0-9) : Festival offensif, le debrief à chaud !

Par La Redaction FCM

À l’issue du 16e de finale de Coupe de France entre Bayeux et l’OM, notre équipe s’est retrouvée en direct juste après le coup de sifflet final pour un débrief complet de la rencontre. Analyse du match #BFCOM, enseignements tactiques, performances individuelles et premières réactions : retrouvez ci-dessous la vidéo du live avec @_khamsopha et @FilholNicolas pour tout comprendre de cette soirée de Coupe.

 

 

