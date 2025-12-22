🔥 Bourg en Bresse – OM (0-6) : Superbes buts… MARSEILLE FLAMBE AVANT NOEL !

L’Olympique de Marseille n’a laissé aucune chance à Bourg-en-Bresse et s’impose 0-6 en 32e de finale de Coupe de France. Un match maîtrisé de bout en bout, avec du jeu, des buts, et un OM qui a fait le travail comme on l’attendait. Mais au-delà du score, que faut-il vraiment retenir de cette rencontre ? Qui a marqué des points ? Quels enseignements pour la suite, alors que la compétition s’intensifie ? On a débriefé à chaud tout ça ensemble dans DFM sur FCMarseille.

AU PROGRAMME DU DÉBRIEF

1️⃣ Les 3 enseignements du match

2️⃣ L’analyse à chaud avec Man et Merguez

Le ressenti immédiat après le coup de sifflet final

Les satisfactions… et les petits bémols malgré le large score

💬 3️⃣ Votre débrief – Vos questions