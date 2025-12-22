Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔥 Bourg en Bresse – OM (0-6) : Superbes buts… MARSEILLE FLAMBE AVANT NOEL !
OM Actualités

🔥 Bourg en Bresse – OM (0-6) : Superbes buts… MARSEILLE FLAMBE AVANT NOEL !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
OM Bourg Peronnas
OM Bourg Peronnas

L’Olympique de Marseille n’a laissé aucune chance à Bourg-en-Bresse et s’impose 0-6 en 32e de finale de Coupe de France. Un match maîtrisé de bout en bout, avec du jeu, des buts, et un OM qui a fait le travail comme on l’attendait. Mais au-delà du score, que faut-il vraiment retenir de cette rencontre ? Qui a marqué des points ? Quels enseignements pour la suite, alors que la compétition s’intensifie ? On a débriefé à chaud tout ça ensemble dans DFM sur FCMarseille.

 

AU PROGRAMME DU DÉBRIEF

1️⃣ Les 3 enseignements du match

 

2️⃣ L’analyse à chaud avec Man et Merguez

  • Le ressenti immédiat après le coup de sifflet final

  • Les satisfactions… et les petits bémols malgré le large score

💬 3️⃣ Votre débrief – Vos questions

  • Vos réactions à la performance de l’OM

  • Vos questions sur les choix, les joueurs, la suite de la Coupe

  • Vos avis sur ce que doit retenir De Zerbi de ce 32e de finale

 

 

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823