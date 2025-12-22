🔥 Bourg en Bresse – OM (0-6) : Superbes buts… MARSEILLE FLAMBE AVANT NOEL !

L’Olympique de Marseille n’a laissé aucune chance à Bourg-en-Bresse et s’impose 0-6 en 32e de finale de Coupe de France. Un match maîtrisé de bout en bout, avec du jeu, des buts, et un OM qui a fait le travail comme on l’attendait. Mais au-delà du score, que faut-il vraiment retenir de cette rencontre ? Qui a marqué des points ? Quels enseignements pour la suite, alors que la compétition s’intensifie ? On a débriefé à chaud tout ça ensemble dans DFM sur FCMarseille.
AU PROGRAMME DU DÉBRIEF
1️⃣ Les 3 enseignements du match
2️⃣ L’analyse à chaud avec Man et Merguez
-
Le ressenti immédiat après le coup de sifflet final
-
Les satisfactions… et les petits bémols malgré le large score
💬 3️⃣ Votre débrief – Vos questions
-
Vos réactions à la performance de l’OM
-
Vos questions sur les choix, les joueurs, la suite de la Coupe
-
Vos avis sur ce que doit retenir De Zerbi de ce 32e de finale