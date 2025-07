🔥 ça chauffe pour Ordóñez, la mise au point pour Weah et les images de Paixao à Marseille… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi 31 !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualitĂ© du mercato de l’OM ce jeudi 31 juillet 2025.

Le dossier Joel Ordóñez avance Ă grands pas du cĂŽtĂ© de l’Olympique de Marseille. Selon plusieurs sources concordantes, le dĂ©fenseur central Ă©quatorien de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Club Bruges, souhaite rejoindre le club phocĂ©en. L’OM a dĂ©jĂ transmis une offre supĂ©rieure Ă 30 millions d’euros, mais celle-ci a Ă©tĂ© refusĂ©e par le club belge, qui espĂšre encore faire monter les enchĂšres.

En coulisses, la situation semble dĂ©jĂ claire pour le joueur. Comme le rapporte Tomas Taecke pour HLN, Ordóñez s’est bien prĂ©sentĂ© au centre d’entraĂźnement du Club Bruges jeudi, mais a refusĂ© de s’y entraĂźner, invoquant une douleur persistante aux ischio-jambiers. “Ce manque d’entraĂźnement signifiait Ă©galement qu’il ne jouerait pas Ă Malines vendredi soir, alors qu’il Ă©tait pourtant qualifiĂ© malgrĂ© son carton rouge contre Genk”, Ă©crit le journaliste. Le joueur a lui-mĂȘme affirmĂ© que la douleur Ă©tait trop intense et a indiquĂ© ne pas vouloir prendre de risque en attendant la concrĂ©tisation de son transfert Ă Marseille.

“La derniĂšre offre de l’OM dĂ©passe dĂ©jĂ les 30 millions d’euros. Pour l’instant, elle est insuffisante pour le Club”, prĂ©cise Taekce.

A lire aussi : Mercato : L’OM va tenter deux gros coups !

Le club belge reste ferme pour le moment, malgrĂ© l’intĂ©rĂȘt dĂ©clarĂ© de l’OM. D’autres formations, dont Al-Hilal et plusieurs clubs de Premier League, sont Ă©galement sur les rangs. Mais le joueur privilĂ©gie clairement la piste marseillaise. “Ordóñez espĂšre que son transfert Ă l’Olympique de Marseille se fera rapidement”, ajoute HLN.



CĂŽtĂ© marseillais, les discussions avancent. Selon Fabrice Hawkins (RMC), aprĂšs les arrivĂ©es de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l’OM accĂ©lĂšre sur le dossier Ordóñez. Les nĂ©gociations se poursuivent Ă©galement avec l’agent du joueur, comme le confirme Santi Aouna (Foot Mercato), et le dĂ©fenseur est dĂ©crit comme trĂšs sĂ©duit par le projet olympien.

En attendant, l’OM devra sans doute s’aligner sur les exigences de Bruges s’il veut boucler rapidement cette opĂ©ration, sans quoi la concurrence pourrait s’activer plus fermement dans les jours Ă venir.

Les discussions entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin autour de Timothy Weah piĂ©tinent. Si le club phocĂ©en a clairement affichĂ© son intĂ©rĂȘt pour l’international amĂ©ricain, il se heurte Ă l’intransigeance des dirigeants turinois sur les conditions financiĂšres du transfert.

Cela fait plusieurs semaines que les nĂ©gociations sont ouvertes entre les deux clubs. L’OM n’a, pour l’heure, pas proposĂ© plus de 15 millions d’euros pour le joueur de 25 ans, tandis que la Juventus continue de rĂ©clamer 20 millions d’euros pour libĂ©rer son joueur, capable d’évoluer Ă plusieurs postes sur le flanc droit.

A lire aussi : Mercato OM : đŸ”„ ça chauffe ! Plusieurs confirmations pour Ordoñez ! Enorme montant !

RelayĂ© par Fabrizio Romano, le directeur gĂ©nĂ©ral de la Juve, Damien Comolli, a tenu Ă clarifier la position du club italien. « Tim Weah veut rejoindre l’Olympique de Marseille mais nous devons recevoir une bonne proposition correcte. Ce genre de proposition de l’OM n’est pas encore sur la table Ă ce stade », a-t-il dĂ©clarĂ©, soulignant que la balle Ă©tait dĂ©sormais dans le camp du club français.

đŸššâš«ïžâšȘ Juventus GD Comolli: “Tim Weah wants to join Olympique Marseille but we need to receive a good, correct proposal”.

“That kind of proposal from OM is not on the table yet at this stage”. pic.twitter.com/PQYgzQFtIG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2025