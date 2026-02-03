🔥 MERCATO OM : BILAN arrivées / départs, RENNES ANALYSE / ENJEUX !

Ce lundi, le Débat Foot Marseille a passé au crible l’actualité brûlante de l’OM : tensions internes, nouveaux points perdus en fin de match et interrogations sur l’état mental du groupe. La situation à la Commanderie, la réunion avec les supporters et les choix forts du club ont nourri un premier échange sans détour. Place ensuite au gros débat mercato, avec un dernier jour agité entre départs imminents, dossiers encore flous et arrivées prometteuses pour renforcer l’effectif. Enfin, l’équipe s’est projetée sur OM – Rennes en Coupe de France, entre obligation de résultat, attentes du Vélodrome et choix tactiques à venir. Le replay est disponible pour revivre l’intégralité des débats.



Petit débat : Tensions, crise de résultats, fin de match…

– Points perdus fin de match

– Problème mental

– Tension à la commanderie, Murillo envoyé en réserve ?

– Réunion avec les groupes de supporters

Gros débat : dernier jour du mercato et encore énormément de mouvements

– Départs : Gomes chez le dernier de PL ! Garcia et Bakola attendus à Sassuolo… Le jeune Abdallah va chercher du temps de jeu. O’Riley retour à l’envoyeur ? Vermeeren va rester ?

– Arrivées : Abdelli est là, quel apport ? Nnadi recruté pour muscler le milieu ? Encore un latéral, Souffian El Karouani ?

Avant match : OM – Rennes

– Coupe de France, objectif obligatoire ?

– Un Vélodrome en attente ?

– Comment va Rennes ? Derniers résultats, dernier onze…

– Quel onze côté OM ?