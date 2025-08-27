🔥 Mercato OM : CEBALLOS, Florentino, Zhegrova, Traoré… dernière semaine bouillante !

Voici le replay du dernier Debat FAQ Mercato. Il reste moins d’une semaine avant la fermeture du mercato, Ordonez, Palmieri, Traoré, Zhegrova ou encore Ceballos sont évoqués…
Semaine bouillante ?
🔥 Débat FAQ Marseille revient ce mardi à 15h30 !
👉 En direct sur la chaîne Twitch de @FCMarseille : https://t.co/fIpE0jhqoZ
Au programme :
⚡ Dernière semaine de mercato… de folie ? 🤔
‼️#Zhegrova, #Ceballos, #Rabiot, #Traoré, #Ordonez, #Palmieri
Venez poser vos questions… pic.twitter.com/fTRQBer0Sr
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 26, 2025
Afficher les commentaires
0