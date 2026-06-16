🔥 MERCATO OM : OBJECTIF 100 M€ DE VENTE ! Analyse avec un agent de joueurs !

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol, accompagnés par notre consultant Jean Charles Debono et notre invité l’agent Cyril Astier sont revenus sur la situation de l’OM et sur les arcanes du mercato…

Petit débat : UEFA, ventes…

Décision cruciale de l’UEFA

• OM sous surveillance : plus de 150 M€ de pertes poussent l’UEFA à examiner le dossier de près.

• Prudence maximale : l’instance veut éviter toute faille juridique avant de trancher.

• Conséquence immédiate : le club reste bloqué sur certains dossiers du mercato dans l’attente du verdict.

• Réponse ce lundi ou mardi

Le club doit vendre pour 100M€ selon la Provence

L’OM pourrait devoir vendre pour plus de 100 M€ cet été : selon La Provence. Mason Greenwood figure parmi les principaux candidats au départ, avant une éventuelle reconstruction de l’effectif pour la saison 2026-2027.

Gros débat : le mercato 2026

• Besiktas s’intéresse à Pierre-Emile Højbjerg : le club turc aurait pris contact avec son entourage et envisagerait une offre d’environ 10 M€. L’OM, qui doit réaliser d’importantes ventes cet été pour assainir ses finances, n’a pas encore ouvert de négociations officielles.

• Leon Goretzka, l’OM toujours dans le coup pour attirer le milieu du Bayern libre… dossier qui semble bien trop cher en salaire…

• River Plate et Pablo Longoria surveillent Facundo Medina : le club argentin, où Longoria est désormais directeur sportif, aurait entamé des discussions avec le défenseur marseillais. Malgré cet intérêt, l’OM ne souhaiterait pas se séparer du joueur, dont la Coupe du monde pourrait faire grimper la valeur.

• L’AS Roma prépare une première offre pour Mason Greenwood : les Italiens envisageraient une opération pouvant atteindre 40 M€ (Prêt 5M€ + OA 25M€ + 10 bonus), mais l’OM réclamerait au moins 50 M€ hors bonus, voire davantage…

• Comment se prépare un mercato dans un club quand le coach n’est pas encore là?

• Le salaire ou le projet ?

• Quel rôle pour le DS ? Les intermédiaires ?

• L’OM est-il toujours un club attractif pour les joueurs ?

• Les joueurs ont-ils aujourd’hui plus de pouvoir que les clubs ?

• La cote des joueurs à la CDM est-elle piégeuse ?