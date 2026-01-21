Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔥 Mercato OM : Qui est NWANERI ? TIMBER arrive ! Maupay, Garcia, Gomes exfiltrés ? ça bouge !
OM Actualités

🔥 Mercato OM : Qui est NWANERI ? TIMBER arrive ! Maupay, Garcia, Gomes exfiltrés ? ça bouge !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Au menu le mercato de l’OM qui s’emballe : Timber et Nwaneri en approche, Abdelli toujours dans les tuyaux ! Maupay, Garcia et Gomes vers la sortie ? 

En replay sur Youtube

 

 

 

