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🔥 MERCATO OM : Rumeurs Balerdi, Hojbjerg, Paixao… Mitchell, Giuntoli… quel DS ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Même si l’OM peut encore terminer sur le podium, le mercato s’annoncé très très agité, plusieurs joueurs sont déjà au centre des rumeurs… Mais la recherche du futur directeur sportif amène des noms. Voici le replay du DFM du jeudi !

 

 Gros Débat : Mercato, les premières rumeurs…

– Déclaration de Richard : Stabilité financière = serrage de ceinture ?
– Deux nouveaux noms DS : Giuntoli / Mitchell. Quid de Balzaretti ?
– Balerdi vers la PL
– Paixao surveillé, 50 à 60M€ espérés ?
– Hojbjerg vers la Juve ? 15M€ ?
– Nnadi et Abdelli pour la saison 2026/2027 ?
– Dessailly / Bartoli sur Greenwood

Paris avec Unibet

Petit débat : Avant match Lorient – OM

– Classement / dernier onze du FCL / Absents
– Pantaloni partant en fin de saison
– Bamba Dieng bouillant (statistiques)
– Quel onze pour l’OM ? En 3-4-3 ?

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