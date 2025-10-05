Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔥 Metz – OM (0-3) : Paixao marque encore, O’Riley réale, Gouiri se relance… MARSEILLE LEADER !!!!
OM Actualités

🔥 Metz – OM (0-3) : Paixao marque encore, O’Riley réale, Gouiri se relance… MARSEILLE LEADER !!!!

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

OVoici le replay du débrief de la rencontre Metz – OM (0-3) avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Nicolas Khamsopha. Trois enseignements, analyse à chaud, vos questions dans votre debrief !

 

 

Au menu :

3 enseignements du match
Analyse du onze  / des changements / système de jeu
Statistiques de la rencontre, analyse des prestations individuelles
Développement des 3 enseignements
Vos questions

