🔥 Metz – OM (0-3) : Paixao marque encore, O’Riley réale, Gouiri se relance… MARSEILLE LEADER !!!!

OVoici le replay du débrief de la rencontre Metz – OM (0-3) avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Nicolas Khamsopha. Trois enseignements, analyse à chaud, vos questions dans votre debrief !

Au menu :

3 enseignements du match

Analyse du onze / des changements / système de jeu

Statistiques de la rencontre, analyse des prestations individuelles

Développement des 3 enseignements

Vos questions

