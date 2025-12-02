Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM : Auba, Greenwood, Paixao… QUE VAUT vraiment L’ATTAQUE de MARSEILLE ? DFM #40
OM Actualités

🔥 OM : Auba, Greenwood, Paixao… QUE VAUT vraiment L’ATTAQUE de MARSEILLE ? DFM #40

Par La Redaction FCM -

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Retour sur la dernière journée de Ligue 1 avec un decrassage d’OMTFC (2-2), interrogation sur l’avenir de Greenwood mais aussi gros débat sur l’attaque de l’OM. Avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre chroniqueur Sourigna et notre invité Alex de Saison Shop !

 

 

Petit débat :
– Analyse à froid OM – TFC (2-2)

– Notes Aguerd / Rulli

– Choix au milieu, Vermeeren ? Bakola hors groupe

– Polémique arbitrage / Benatia

– Résultats et classement J14
– Terrible statistique fin de match

 

Question du jour : Greenwood attise les convoitises : Juve, Napoli, Atlético, FC Barcelone. Un départ été 2026 ? A quel prix ? 60M€ (Calcio Mercato) 80M€ (Fichajes)

 

Gros débat : Elle vaut quoi cette attaque ?

  • Expérience Aubameyang, 12 buts / 8 pd
  • L’homme au-dessus du lot : Greenwood
  • Paixao, volontaire mais brouillon
  • Les absents : Gouiri et Traoré
  • Weah, une option ?

Besoin d’une recrue en janvier ? Quel poste ? Doublure ailier ? 10 ?

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823