🔥 OM : Auba, Greenwood, Paixao… QUE VAUT vraiment L’ATTAQUE de MARSEILLE ? DFM #40

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Retour sur la dernière journée de Ligue 1 avec un decrassage d’OMTFC (2-2), interrogation sur l’avenir de Greenwood mais aussi gros débat sur l’attaque de l’OM. Avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre chroniqueur Sourigna et notre invité Alex de Saison Shop !

Petit débat :

– Analyse à froid OM – TFC (2-2)

– Notes Aguerd / Rulli

– Choix au milieu, Vermeeren ? Bakola hors groupe

– Polémique arbitrage / Benatia

– Résultats et classement J14

– Terrible statistique fin de match

Question du jour : Greenwood attise les convoitises : Juve, Napoli, Atlético, FC Barcelone. Un départ été 2026 ? A quel prix ? 60M€ (Calcio Mercato) 80M€ (Fichajes)

Gros débat : Elle vaut quoi cette attaque ?

Expérience Aubameyang, 12 buts / 8 pd

L’homme au-dessus du lot : Greenwood

Paixao, volontaire mais brouillon

Les absents : Gouiri et Traoré

Weah, une option ?

Besoin d’une recrue en janvier ? Quel poste ? Doublure ailier ? 10 ?

