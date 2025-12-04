🔥 OM : Benatia, l’homme fort de l’OM ! Avant match, que vaut le LOSC ? DFM #41

On se retrouve à 12h ce jeudi pour Débat Foot Marseille. Au menu: les déclarations de Benatia sur RMC, une interrogation sur la crise à Nice et enfin l’avant match LOSC – OM. Avec nos journalistes Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles De Bono et notre invité KArim Diouf !

Petit débat : Benatia sur RMC

– Son avenir à l’OM

– Miser sur la post formation

– Les coups De Bruyne et Fofana

– L’arbitrage

– La méthode

Question du jour : L’OM peut profiter du chaos à Nice pour récupérer un joueur intéressant ? effectif Nice transfermarkt

Avant match : LOSC – OM