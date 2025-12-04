Info Chrono
OM Actualités

🔥 OM : Benatia, l’homme fort de l’OM ! Avant match, que vaut le LOSC ? DFM #41

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

On se retrouve à 12h ce jeudi pour Débat Foot Marseille. Au menu: les déclarations de Benatia sur RMC, une interrogation sur la crise à Nice et enfin l’avant match LOSC – OM. Avec nos journalistes Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles De Bono et notre invité KArim Diouf !

 

 

Petit débat : Benatia sur RMC
– Son avenir à l’OM
– Miser sur la post formation
– Les coups De Bruyne et Fofana
– L’arbitrage
– La méthode

 

Question du jour : L’OM peut profiter du chaos à Nice pour récupérer un joueur intéressant ? effectif Nice transfermarkt

 

Paris #LOSCOM avec Unibet

 

Avant match : LOSC – OM

  • 3 choses à savoir sur le LOSC
  • Les 5 derniers #LOSCOM
  • Les absents, le onze type de Genesio
  • Le classement
  • Des retours pour l’OM ? Quel onze ?

 

