🔥 OM : Benatia, l’homme fort de l’OM ! Avant match, que vaut le LOSC ? DFM #41

On se retrouve à 12h ce jeudi pour Débat Foot Marseille. Au menu: les déclarations de Benatia sur RMC, une interrogation sur la crise à Nice et enfin l’avant match LOSC – OM. Avec nos journalistes Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles De Bono et notre invité KArim Diouf !
Petit débat : Benatia sur RMC
– Son avenir à l’OM
– Miser sur la post formation
– Les coups De Bruyne et Fofana
– L’arbitrage
– La méthode
Question du jour : L’OM peut profiter du chaos à Nice pour récupérer un joueur intéressant ? effectif Nice transfermarkt
Paris #LOSCOM avec Unibet
Avant match : LOSC – OM
- 3 choses à savoir sur le LOSC
- Les 5 derniers #LOSCOM
- Les absents, le onze type de Genesio
- Le classement
- Des retours pour l’OM ? Quel onze ?
