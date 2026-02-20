Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM : BEYE présenté ! Son discours, ses objectifs ! Brest premier test ?
OM Actualités

🔥 OM : BEYE présenté ! Son discours, ses objectifs ! Brest premier test ?

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Beye a été présenté jeudi veille de Brest – OM.  On revient sur l’arrivée du nouveau coach, son discours, ses objectifs et le premier test face à Brest !

 

 

 

 

