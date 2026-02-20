🔥 OM : BEYE présenté ! Son discours, ses objectifs ! Brest premier test ?

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Beye a été présenté jeudi veille de Brest – OM. On revient sur l’arrivée du nouveau coach, son discours, ses objectifs et le premier test face à Brest !

On se retrouve à 16h30 pour un DFM spécial Habib #Beye et avant match Brest – OM ! ▶️ https://t.co/hkjwRS0Y2s pic.twitter.com/vQNyG4Jmq2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2026

