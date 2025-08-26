Info Chrono
🔥 OM : CEBALLOS, ORDONEZ, Coup de theatre pour Rabiot ? Gros point MERCATO
OM Actualités

🔥 OM : CEBALLOS, ORDONEZ, Coup de theatre pour Rabiot ? Gros point MERCATO

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol et Benjamin Courmes. Au programme, le dossier Rabiot relancé par Roberto de Zerbi. L’OM doit-il le réintégrer ? Quel fin de mercato pour l’OM combien de recrue ? A quels postes ? On répond également à toutes vos questions dans le chat.

 

 

