🔥 OM : CEBALLOS, ORDONEZ, Coup de theatre pour Rabiot ? Gros point MERCATO

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol et Benjamin Courmes. Au programme, le dossier Rabiot relancé par Roberto de Zerbi. L’OM doit-il le réintégrer ? Quel fin de mercato pour l’OM combien de recrue ? A quels postes ? On répond également à toutes vos questions dans le chat.