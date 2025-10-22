Info Chrono
OM Actualités

🔥 OM : ENDRICK, fausse bonne idée ? Suarez vs Greenwood ! Quel milieu ? Quid de Vermeeren et Weah…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol ! L’OM va affronter le Sporting ce mercredi à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions ! On parle du duel Greenwood vs Suarez mais aussi de la rumeur Endrick. 

Endrick, Sporting vs OM !

 

 

