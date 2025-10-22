🔥 OM : ENDRICK, fausse bonne idée ? Suarez vs Greenwood ! Quel milieu ? Quid de Vermeeren et Weah…

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol ! L’OM va affronter le Sporting ce mercredi à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions ! On parle du duel Greenwood vs Suarez mais aussi de la rumeur Endrick.
Endrick, Sporting vs OM !
📢 LIVE DÉBAT / FAQ MARSEILLE
🗓 Ce mardi à 15h30
📺 Sur la chaîne Twitch de @FCMarseille 👉 https://t.co/GKgicILFHd
Au programme :
⚡ Endrick, fausse bonne idée ?
🔥 Sporting vs OM – Suárez vs Greenwood
💬 Et surtout… vos thèmes, vos questions OM !#TeamOM #DebatOM… pic.twitter.com/35SxwtdDic
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2025
