🔥 OM : grosses Tensions, Rabiot et Rowe écartés !!! … QUELLE FIN DE MERCATO?

Le dernier numéro de Débat Foot Marseille est désormais disponible sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Sur le plateau, Jean-Charles De Bono, Titi “C’est toi le boss” et le journaliste Benjamin Courmes reviennent sur l’actualité brûlante de l’OM. Entre analyse à froid du départ raté en Ligue 1, tensions dans le vestiaire et mercato toujours mouvementé, l’émission décrypte sans filtre tous les sujets chauds du moment.

Au programme :

🔥 Partie 1 – Décrassage

Analyse à froid : autopsie d’un départ raté

Les tensions dans le vestiaire

Les médias contre l’OM ?

Grosse pression au Vélodrome dimanche ?

L’enflammade de Chacha !!!

💰 Partie 2 – Mercato

L’OM n’arrive pas à vendre ses lofteurs

Maupay absent du groupe : vers la sortie ?

Quid d’Ounahi et de Moumbagna ?

Rowe, départ vers l’Italie ?

Ordoñez toujours la priorité de l’OM

Zhegrova également suivi par la Juve

Retour de Bennacer ?

