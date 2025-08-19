Info Chrono
🔥 OM : grosses Tensions, Rabiot et Rowe écartés !!! … QUELLE FIN DE MERCATO?
OM Actualités

🔥 OM : grosses Tensions, Rabiot et Rowe écartés !!! … QUELLE FIN DE MERCATO?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Rabiot et Rowe écarté du groupe

Le dernier numéro de Débat Foot Marseille est désormais disponible sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Sur le plateau, Jean-Charles De Bono, Titi “C’est toi le boss” et le journaliste Benjamin Courmes reviennent sur l’actualité brûlante de l’OM. Entre analyse à froid du départ raté en Ligue 1, tensions dans le vestiaire et mercato toujours mouvementé, l’émission décrypte sans filtre tous les sujets chauds du moment.

Au programme :

🔥 Partie 1 – Décrassage

  • Analyse à froid : autopsie d’un départ raté

  • Les tensions dans le vestiaire

  • Les médias contre l’OM ?

  • Grosse pression au Vélodrome dimanche ?

  • L’enflammade de Chacha !!!

💰 Partie 2 – Mercato

  • L’OM n’arrive pas à vendre ses lofteurs

  • Maupay absent du groupe : vers la sortie ?

  • Quid d’Ounahi et de Moumbagna ?

  • Rowe, départ vers l’Italie ?

  • Ordoñez toujours la priorité de l’OM

  • Zhegrova également suivi par la Juve

  • Retour de Bennacer ?

👉 Replay à retrouver dès maintenant sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille.

