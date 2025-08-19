🔥 OM : grosses Tensions, Rabiot et Rowe écartés !!! … QUELLE FIN DE MERCATO?

Le dernier numéro de Débat Foot Marseille est désormais disponible sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Sur le plateau, Jean-Charles De Bono, Titi “C’est toi le boss” et le journaliste Benjamin Courmes reviennent sur l’actualité brûlante de l’OM. Entre analyse à froid du départ raté en Ligue 1, tensions dans le vestiaire et mercato toujours mouvementé, l’émission décrypte sans filtre tous les sujets chauds du moment.
Au programme :
🔥 Partie 1 – Décrassage
Analyse à froid : autopsie d’un départ raté
Les tensions dans le vestiaire
Les médias contre l’OM ?
Grosse pression au Vélodrome dimanche ?
L’enflammade de Chacha !!!
💰 Partie 2 – Mercato
L’OM n’arrive pas à vendre ses lofteurs
Maupay absent du groupe : vers la sortie ?
Quid d’Ounahi et de Moumbagna ?
Rowe, départ vers l’Italie ?
Ordoñez toujours la priorité de l’OM
Zhegrova également suivi par la Juve
Retour de Bennacer ?
👉 Replay à retrouver dès maintenant sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille.