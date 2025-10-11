Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM : La bonne pioche Aguerd ! L’évolution de Greenwood, garder O’Riley…
OM Actualités

🔥 OM : La bonne pioche Aguerd ! L’évolution de Greenwood, garder O’Riley…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier débat FAQ. Focus sur Nayef Aguerd, le défenseur qui stabilise la défense olympienne. Mais aussi vos thèmes sur les concurrents de l’OM, l’évolution de Greenwood ou encore comment garder Matt O’Riley…

En replay sur Youtube

 

 

