🔥 OM : LA REVOLTE, ENFIN ! MCCOURT CHERCHE DES INVESTISSEURS !

Voici le replay du dernier DFM avec comme invité Massimo Stern ! On revient sur la victoire face à Lyon, mais aussi l’avenir du club et le quart de finale de coupe de France face au TFC !

Décrassage J24 OM – OL (3-2)

Analyse à froid

Notes Equipe / Provence

Statistiques

Polémiques arbitrage Fonseca

Résultats et classement Ligue 1

Gros débat : Beye, homme de la situation ?

Beye et la mentalité

Déclaration Beye

Défense à 4, milieu à 3

Board intérimaire, Benatia c’est quoi la suite ?

McCourt cherche un investisseur intermédiaire

Avant match : OM – TFC