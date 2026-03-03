🔥 OM : LA REVOLTE, ENFIN ! MCCOURT CHERCHE DES INVESTISSEURS !

Voici le replay du dernier DFM avec comme invité Massimo Stern ! On revient sur la victoire face à Lyon, mais aussi l’avenir du club et le quart de finale de coupe de France face au TFC !
Décrassage J24 OM – OL (3-2)
- Analyse à froid
- Notes Equipe / Provence
- Statistiques
- Polémiques arbitrage Fonseca
- Résultats et classement Ligue 1
Gros débat : Beye, homme de la situation ?
- Beye et la mentalité
- Déclaration Beye
- Défense à 4, milieu à 3
- Board intérimaire, Benatia c’est quoi la suite ?
- McCourt cherche un investisseur intermédiaire
Avant match : OM – TFC
- Quarts de finale Coupe de France
- TFC, résultats, dernier onze
- Quel onze pour l’OM ?
