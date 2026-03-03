Info Chrono
OM Actualités / 🔥 OM : LA REVOLTE, ENFIN ! MCCOURT CHERCHE DES INVESTISSEURS !
OM Actualités

🔥 OM : LA REVOLTE, ENFIN ! MCCOURT CHERCHE DES INVESTISSEURS !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier DFM avec comme invité Massimo Stern !  On revient sur la victoire face à Lyon, mais aussi l’avenir du club et le quart de finale de coupe de France face au TFC !

 

Décrassage J24 OM – OL (3-2)

 

  • Analyse à froid
  • Notes Equipe / Provence
  • Statistiques
  • Polémiques arbitrage Fonseca
  • Résultats et classement Ligue 1

 

Gros débat : Beye, homme de la situation ?

 

  • Beye et la mentalité
  • Déclaration Beye
  • Défense à 4, milieu à 3
  • Board intérimaire, Benatia c’est quoi la suite ?
  • McCourt cherche un investisseur intermédiaire

 

Avant match : OM – TFC

 

  • Quarts de finale Coupe de France
  • TFC, résultats, dernier onze
  • Quel onze pour l’OM ?
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
