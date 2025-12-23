Info Chrono
🔥 OM, LE GROS BILAN 2025 : MERCATO, DE ZERBI, BENATIA, LONGORIA, TOPS / FLOPS

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

Ce lundi à 17h30, Débat Foot Marseille a fait le point sur la demi-saison 2025/2026 de l’OM. Au menu : analyse des matchs, classements, moments forts, et projections pour 2026, les experts passent tout au crible : performances, joueurs clés, recrues et perspectives pour la suite de la saison. Nos journalistes Benjamin COurmes et Nicolas Filhol étaient accompagnés par notre consultant Jean Charles De Bono !

 

 

 

Ce lundi à 17h30, Débat Foot Marseille revient en direct pour un numéro exceptionnel consacré au bilan de la demi-saison 2025/2026 de l'OM. Au programme :

  • Analyse du match Bourg-en-Bresse – OM (0-6) et du tirage au sort des 16es de finale.
  • Zoom sur le calendrier de janvier, les 10 moments clés, les chiffres de la L1, et le classement Ligue 1 et C1.
  • Gros débat sur le meilleur et pire match, le meilleur joueur, la révélation, le top et flop des recrues, le taulier et l’onze idéal.
  • Projection sur 2026 : mercato, jeu et perspectives avec De Zerbi.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de football marseillais.

