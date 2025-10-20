🔥 OM : Leader ! Réve de champion ? Endrick ? Quel onze face au Sporting ?

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille ! On revietn sur la large victoire de samedi, on se projette sur mercredi en passant par l’info Endrick ! Avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, botre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Bengous !

Décrassage rapide OM – HAC (6-2)

Analyse à froid

Tactique : 1 / placement Emerson 2 / fin 2 match avec 2 attaquants

Notes Equipe et Provence de 3 joueurs : Greenwood et Gomes

Résultat et classement

Actu en vrac

Rumeur Endrick

Débat Greenwood vs Barcola !

Décla Pavard ICI Provence : « Sincèrement, sur le terrain, je m’attendais à ce niveau. Car je suis un passionné de foot et je regarde beaucoup de matches. (…) Et sur le terrain, quand j’ai vu le recrutement, je me suis dit, c’est très intéressant. Tu gardes une bonne base de joueurs, des cadres, et tu fais venir des joueurs qui ont beaucoup de talent, des joueurs d’expérience aussi comme Nayef (Aguerd), comme Facu (Facundo Médina) qui a fait de nombreux matches à Lens. Auba (Aubameyang) aussi qui revient. Je ne vais pas tous les citer. Donc, déjà, le noyau de joueurs était important et avec beaucoup de qualités. »

Petit Débat : Avant match Sporting vs OM

Sporting : dernier match / onze type

Focus sur Luis Suarez

Quel onze pour l’OM ? Milieu de terrain renforcé ?