🔥 OM : Leader ! Réve de champion ? Endrick ? Quel onze face au Sporting ?

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille ! On revietn sur la large victoire de samedi, on se projette sur mercredi en passant par l’info Endrick ! Avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, botre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Bengous !
Décrassage rapide OM – HAC (6-2)
Analyse à froid
Tactique : 1 / placement Emerson 2 / fin 2 match avec 2 attaquants
Notes Equipe et Provence de 3 joueurs : Greenwood et Gomes
Résultat et classement
Actu en vrac
Rumeur Endrick
Débat Greenwood vs Barcola !
Décla Pavard ICI Provence : « Sincèrement, sur le terrain, je m’attendais à ce niveau. Car je suis un passionné de foot et je regarde beaucoup de matches. (…) Et sur le terrain, quand j’ai vu le recrutement, je me suis dit, c’est très intéressant. Tu gardes une bonne base de joueurs, des cadres, et tu fais venir des joueurs qui ont beaucoup de talent, des joueurs d’expérience aussi comme Nayef (Aguerd), comme Facu (Facundo Médina) qui a fait de nombreux matches à Lens. Auba (Aubameyang) aussi qui revient. Je ne vais pas tous les citer. Donc, déjà, le noyau de joueurs était important et avec beaucoup de qualités. »
Paris Unibet
Petit Débat : Avant match Sporting vs OM
Sporting : dernier match / onze type
Focus sur Luis Suarez
Quel onze pour l’OM ? Milieu de terrain renforcé ?