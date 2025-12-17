Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM : Mercato, départ d’Hojbjerg, Gomes ? Qui recruter ? Greenwood plus jeune buteur du TOP10 !
OM Actualités

🔥 OM : Mercato, départ d’Hojbjerg, Gomes ? Qui recruter ? Greenwood plus jeune buteur du TOP10 !

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

Deux thèmes en préambule : Greenwoood TOP10 des buteurs et la Juve insiste pour Hojbjerg… Et bien sûr de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 145h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Vos thèmes et vos questions OM

 

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823