Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM Mercato : TIMBER c’est chaud ! D’autres recrues en approche ! CAN & choc face à LIVERPOOL !
OM Actualités

🔥 OM Mercato : TIMBER c’est chaud ! D’autres recrues en approche ! CAN & choc face à LIVERPOOL !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay d’un DFM dense, animé et sans temps mort ! De la victoire spectaculaire de l’OM face à Angers à l’avant-match très attendu contre Liverpool, en passant par une finale de CAN complètement folle et un mercato marseillais en ébullition, l’équipe décrypte toute l’actualité avec analyses, débats et projections.

 

 

📋 Au programme du DFM

🟦 Débrief OM
Retour complet sur la victoire renversante face à Angers (5-2).
Un décrassage à chaud suivi d’une analyse plus approfondie :

  • Où en est réellement l’OM au classement ?
  • A-t-on assisté à la meilleure première mi-temps de l’ère De Zerbi ?

🌍 Gros débat : CAN & Mercato
Focus sur une finale de CAN totalement folle, riche en émotions :

  • Pape Gueye décisif
  • Nayef Aguerd en larmes

Côté mercato, tour d’horizon des dossiers brûlants :

  • Pol Lirola et Ruben Blanco officiellement libérés
  • Abdelli et Timber en approche ?
  • Bakola et Gomes sur le départ ?
  • Point complet sur la rumeur Rivero

💰 Les paris Unibet
Nos tendances et analyses avant les prochaines échéances à ne pas manquer.

🔴 Avant-match : OM – Liverpool
Gros focus sur le choc européen à venir :

  • Quelle est la dynamique actuelle de Liverpool ?
  • Analyse des derniers résultats
  • Quatre absents annoncés, Mohamed Salah incertain

Côté OM :

  • L’équipe est-elle suffisamment solide pour rivaliser ?
  • Quel onze probable pour défier les Reds ?
    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823