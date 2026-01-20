🔥 OM Mercato : TIMBER c’est chaud ! D’autres recrues en approche ! CAN & choc face à LIVERPOOL !

Voici le replay d’un DFM dense, animé et sans temps mort ! De la victoire spectaculaire de l’OM face à Angers à l’avant-match très attendu contre Liverpool, en passant par une finale de CAN complètement folle et un mercato marseillais en ébullition, l’équipe décrypte toute l’actualité avec analyses, débats et projections.
📋 Au programme du DFM
🟦 Débrief OM
Retour complet sur la victoire renversante face à Angers (5-2).
Un décrassage à chaud suivi d’une analyse plus approfondie :
- Où en est réellement l’OM au classement ?
- A-t-on assisté à la meilleure première mi-temps de l’ère De Zerbi ?
🌍 Gros débat : CAN & Mercato
Focus sur une finale de CAN totalement folle, riche en émotions :
- Pape Gueye décisif
- Nayef Aguerd en larmes
Côté mercato, tour d’horizon des dossiers brûlants :
- Pol Lirola et Ruben Blanco officiellement libérés
- Abdelli et Timber en approche ?
- Bakola et Gomes sur le départ ?
- Point complet sur la rumeur Rivero
💰 Les paris Unibet
Nos tendances et analyses avant les prochaines échéances à ne pas manquer.
🔴 Avant-match : OM – Liverpool
Gros focus sur le choc européen à venir :
- Quelle est la dynamique actuelle de Liverpool ?
- Analyse des derniers résultats
- Quatre absents annoncés, Mohamed Salah incertain
Côté OM :
- L’équipe est-elle suffisamment solide pour rivaliser ?
- Quel onze probable pour défier les Reds ?