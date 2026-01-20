🔥 OM Mercato : TIMBER c’est chaud ! D’autres recrues en approche ! CAN & choc face à LIVERPOOL !

Voici le replay d’un DFM dense, animé et sans temps mort ! De la victoire spectaculaire de l’OM face à Angers à l’avant-match très attendu contre Liverpool, en passant par une finale de CAN complètement folle et un mercato marseillais en ébullition, l’équipe décrypte toute l’actualité avec analyses, débats et projections.

📋 Au programme du DFM

🟦 Débrief OM

Retour complet sur la victoire renversante face à Angers (5-2).

Un décrassage à chaud suivi d’une analyse plus approfondie :

Où en est réellement l’OM au classement ?

A-t-on assisté à la meilleure première mi-temps de l’ère De Zerbi ?

🌍 Gros débat : CAN & Mercato

Focus sur une finale de CAN totalement folle, riche en émotions :

Pape Gueye décisif

décisif Nayef Aguerd en larmes

Côté mercato, tour d’horizon des dossiers brûlants :

Pol Lirola et Ruben Blanco officiellement libérés

et officiellement libérés Abdelli et Timber en approche ?

et en approche ? Bakola et Gomes sur le départ ?

et sur le départ ? Point complet sur la rumeur Rivero

💰 Les paris Unibet

Nos tendances et analyses avant les prochaines échéances à ne pas manquer.

🔴 Avant-match : OM – Liverpool

Gros focus sur le choc européen à venir :

Quelle est la dynamique actuelle de Liverpool ?

Analyse des derniers résultats

Quatre absents annoncés, Mohamed Salah incertain

Côté OM :