OM NANTES 0-2 : HUMILIATION LE DEBRIEF COMPLET !!!
OM Actualités

OM NANTES 0-2 : HUMILIATION LE DEBRIEF COMPLET !!!

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Défaite, colère et incompréhension. L’OM s’incline 0-2 face au FC Nantes, à neuf contre onze, dans une soirée vécue comme une véritable humiliation par les supporters marseillais.

 

 


En direct du restaurant Black Angus à La Valentine ce dimanche, l’équipe de FCMarseille vous a proposé le débrief complet à chaud de cette rencontre marquée par les décisions arbitrales, le naufrage collectif et les nombreuses interrogations autour du projet olympien.
Notre journaliste Benjamin Courmes, accompagné de notre consultant Jean-Charles De Bono et de notre invité Sourigna, ont analysé sans filtre la prestation de l’OM et les conséquences de cette défaite lourde de sens.

