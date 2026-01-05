🔥 OM NANTES 0-2 : HUMILIATION🤬 LE DEBRIEF COMPLET !!!

Défaite, colère et incompréhension. L’OM s’incline 0-2 face au FC Nantes, à neuf contre onze, dans une soirée vécue comme une véritable humiliation par les supporters marseillais.



En direct du restaurant Black Angus à La Valentine ce dimanche, l’équipe de FCMarseille vous a proposé le débrief complet à chaud de cette rencontre marquée par les décisions arbitrales, le naufrage collectif et les nombreuses interrogations autour du projet olympien.

Notre journaliste Benjamin Courmes, accompagné de notre consultant Jean-Charles De Bono et de notre invité Sourigna, ont analysé sans filtre la prestation de l’OM et les conséquences de cette défaite lourde de sens.