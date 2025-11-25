🔥 OM – Newcastle : PLUS LE DROIT A l’ERREUR ! DFM #38

Gros match ce soir au Vélodrome ! Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Retour sur la dernière journée de Ligue 1, débat sur De Lange et Hojbjerg et un gros avant-match consacré au duel OM – Newcastle en Ligue des Champions. Analyse, décryptage et échanges en direct au programme pour tous les passionnés de football marseillais. Avec nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes et notre invité l’humoriste marseillais Julien Vinh.

Au programme :

Petit débat :



– Analyse à froid Nice – OM (1-5)

– Résultats et classement J13

– Conférence de presse de ce lundi Gomes et De Zerbi

Question du jour : De Lange plus qu’une doublure ?

Les Paris avec Unibet

Avant match OM – Newcastle

Newcastle ça vaut quoi cette saison ? Résultats, classement.

Quel système, onze pour Howe ? Joueur en forme ?

Quels retours pour De Zerbi ? Quel onze pour l’OM ?

