🔥 OM : Objectif LDC ! Qui a le meilleur Calendrier : l’OM OL, Rennes, Lille et Monaco…?

Voici le replay du dernier DFM diffusé en live ce lundi à partir de 17h30 ! Nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes étaient accompagnés par notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Thierry Mode. Désolé pour la coupure d’électricité juste au début de la partie sur les adverssaires directes de l’OM !



Décrassage TFC – OM (0-1)

– Analyse à froid

– Notes

– Résultats et classement

Gros débat : Actu OM en vrac

– Timber, déjà indispensable au milieu ?

– Pavard, enfin de retour ?

– Greenwood, la mise au point !

– Départ inéluctable ?

– Calendrier et matches à venir