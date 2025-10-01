Info Chrono
OM : PAIXAO EN FEU, LES MARSEILLAIS DETRUISENT L'AJAX 4-0 ! Debrief a chaud !!!! SAID (IAM)
OM Actualités

🔥 OM : PAIXAO EN FEU, LES MARSEILLAIS DETRUISENT L’AJAX 4-0 ! Debrief a chaud !!!! SAID (IAM)

Par Nicolas Filhol

Voici le replay du grand Debrief diffusé en live au studio de FCMarseille installé au Black Angus. Nos journalistes Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et Jean-Charles De Bono ont analysé la prestation des Olympiens. Pour l’occasion, un invité de prestige était présent : Saïd, du mythique groupe IAM, qui a partagé son regard passionné sur le match. Un rendez-vous à ne pas manquer pour revivre les temps forts, débattre et vibrer encore aux couleurs de l’OM.

 

 

