🔥 OM : PAIXAO EN FEU, LES MARSEILLAIS DETRUISENT L’AJAX 4-0 ! Debrief a chaud !!!! SAID (IAM)

Voici le replay du grand Debrief diffusé en live au studio de FCMarseille installé au Black Angus. Nos journalistes Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et Jean-Charles De Bono ont analysé la prestation des Olympiens. Pour l’occasion, un invité de prestige était présent : Saïd, du mythique groupe IAM, qui a partagé son regard passionné sur le match. Un rendez-vous à ne pas manquer pour revivre les temps forts, débattre et vibrer encore aux couleurs de l’OM.