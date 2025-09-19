Info Chrono
🔥 OM PSG : PARIS VRAIMENT TROP FORT ??? comment les battre ! ANALYSE DU CHOC !
🔥 OM PSG : PARIS VRAIMENT TROP FORT ??? comment les battre ! ANALYSE DU CHOC !

Ce vendredi 19 septembre, Débat Foot Marseille revient sur la première journée de Ligue des Champions et sur le choc de ce weekend OM vs PSG !

 

 

PETIT DEBAT : Résultats / enseignements

Défaite face au Real, avec le recrue c’est plus frustrant ?

Le PSG se balade, Monaco à la rue…

Les adversaires : Sporting, Bruges et USG impressionne !

Résultats et classement

Les paris avec UNIBET

GROS DEBAT : avant match OM – PSG

Comment l’OM peut battre Paris ?

Paris avec 3 gros absents, mais énorme collectif ! Plus fort que le Real ?

Quel onze pour l’OM ? Quel systeme ? Des changements ?

