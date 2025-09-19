🔥 OM PSG : PARIS VRAIMENT TROP FORT ??? comment les battre ! ANALYSE DU CHOC !

Ce vendredi 19 septembre, Débat Foot Marseille revient sur la première journée de Ligue des Champions et sur le choc de ce weekend OM vs PSG !
PETIT DEBAT : Résultats / enseignements
Défaite face au Real, avec le recrue c’est plus frustrant ?
Le PSG se balade, Monaco à la rue…
Les adversaires : Sporting, Bruges et USG impressionne !
Résultats et classement
GROS DEBAT : avant match OM – PSG
Comment l’OM peut battre Paris ?
Paris avec 3 gros absents, mais énorme collectif ! Plus fort que le Real ?
Quel onze pour l’OM ? Quel systeme ? Des changements ?
