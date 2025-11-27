Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM : Que vaut vraiment le milieu de terrain ? Vermeeren, Bakola… Quel onze face à Toulouse ?
OM Actualités

🔥 OM : Que vaut vraiment le milieu de terrain ? Vermeeren, Bakola… Quel onze face à Toulouse ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 27 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le mach de Ligue 1 face au TFC ce samedi. AU menu : un point sur la C1, les dépenses lors des mercatos, le milieu de terrain et l’avant match OM vs TFC !


Petit débat :
– Analyse à froid OM – Newcastle (2-1)

– Résultats et classement J5
– Matches à venir

 

Question du jour : Mercato, synthèse des ventes et achat depuis 2021

 

Gros débat : il vaut quoi ce milieu de terrain ?

  • Expérience Hojbjerg et Kondogbia ? Fiables ?
  • Promesses Bakola et Vermeeren. Suffisant ? Contrat Bakola
  • O’Riley inconstant, transfert ? Gomes trop léger ?
  • Manque de création ? Besoin de recruter en janvier ? Quid de Traoré en 10 ?

Les Paris avec Unibet

 

Avant match OM – TFC

TFC ça vaut quoi cette saison ? Résultats, classement.

Quel système, onze pour Martinez Novell ? Joueur en forme ?

De Zerbi doit-il faire tourner ?

Quels retours pour De Zerbi ? Quel onze pour l’OM ?

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823