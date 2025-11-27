🔥 OM : Que vaut vraiment le milieu de terrain ? Vermeeren, Bakola… Quel onze face à Toulouse ?

Ce jeudi 27 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le mach de Ligue 1 face au TFC ce samedi. AU menu : un point sur la C1, les dépenses lors des mercatos, le milieu de terrain et l’avant match OM vs TFC !



Petit débat :

– Analyse à froid OM – Newcastle (2-1)

– Résultats et classement J5

– Matches à venir

Question du jour : Mercato, synthèse des ventes et achat depuis 2021

Gros débat : il vaut quoi ce milieu de terrain ?

Expérience Hojbjerg et Kondogbia ? Fiables ?

Promesses Bakola et Vermeeren. Suffisant ? Contrat Bakola

O’Riley inconstant, transfert ? Gomes trop léger ?

Manque de création ? Besoin de recruter en janvier ? Quid de Traoré en 10 ?

Les Paris avec Unibet

Avant match OM – TFC

TFC ça vaut quoi cette saison ? Résultats, classement.

Quel système, onze pour Martinez Novell ? Joueur en forme ?

De Zerbi doit-il faire tourner ?

Quels retours pour De Zerbi ? Quel onze pour l’OM ?