🔥 OM : Que vaut vraiment le milieu de terrain ? Vermeeren, Bakola… Quel onze face à Toulouse ?

Ce jeudi 27 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le mach de Ligue 1 face au TFC ce samedi. AU menu : un point sur la C1, les dépenses lors des mercatos, le milieu de terrain et l’avant match OM vs TFC !
Petit débat :
– Analyse à froid OM – Newcastle (2-1)
– Résultats et classement J5
– Matches à venir
Question du jour : Mercato, synthèse des ventes et achat depuis 2021
Gros débat : il vaut quoi ce milieu de terrain ?
- Expérience Hojbjerg et Kondogbia ? Fiables ?
- Promesses Bakola et Vermeeren. Suffisant ? Contrat Bakola
- O’Riley inconstant, transfert ? Gomes trop léger ?
- Manque de création ? Besoin de recruter en janvier ? Quid de Traoré en 10 ?
Avant match OM – TFC
TFC ça vaut quoi cette saison ? Résultats, classement.
Quel système, onze pour Martinez Novell ? Joueur en forme ?
De Zerbi doit-il faire tourner ?
Quels retours pour De Zerbi ? Quel onze pour l’OM ?
