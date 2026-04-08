🔥 OM : QUELLE SUITE AU PROJET MCCOURT ?

Voici le replay du dernier DFM avec nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes mais aussi notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité l’agent de joueur Cyril Astier ! Au menu la défaite face à Monaco et ses conséquences, le calendrier à venir. Et comme gros débat, on s’interroge sur la suite du projet McCourt ? Vente, nouveau projet, quel profil de président ?
Décrassage Monaco – OM (1-2)
– Analyse à froid
– Greenwood dépendance ou meilleur jeu collectif sans lui ?
– Résultats et classement L1
– Calendrier favorable ?
Gros débat : quel président pour l’OM ?
- Juster sort du bois
- Remise à zéro cet été (président, DS, coach…)
- Vente partielle ou totale à venir ?
- Un président administratif ou médiatique ?
- Connaissance du football obligatoire ?
- Un ancien joueur ? Ancien journaliste ? Ancien agent ?
- Quels objectifs pour 2026/2027 ?
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