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🔥 OM : QUELLE SUITE AU PROJET MCCOURT ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier DFM avec nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes mais aussi notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité l’agent de joueur Cyril Astier ! Au menu la défaite face à Monaco et ses conséquences, le calendrier à venir. Et comme gros débat, on s’interroge sur la suite du projet McCourt ? Vente, nouveau projet, quel profil de président ?

Décrassage Monaco – OM (1-2)

– Analyse à froid
– Greenwood dépendance ou meilleur jeu collectif sans lui ?
– Résultats et classement L1
– Calendrier favorable ?

 

Gros débat : quel président pour l’OM ?

 

  • Juster sort du bois
  • Remise à zéro cet été (président, DS, coach…)
  • Vente partielle ou totale à venir ?
  • Un président administratif ou médiatique ?
  • Connaissance du football obligatoire ?
  • Un ancien joueur ? Ancien journaliste ? Ancien agent ?
  • Quels objectifs pour 2026/2027 ?
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