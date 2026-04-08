🔥 OM : QUELLE SUITE AU PROJET MCCOURT ?

Voici le replay du dernier DFM avec nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes mais aussi notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité l’agent de joueur Cyril Astier ! Au menu la défaite face à Monaco et ses conséquences, le calendrier à venir. Et comme gros débat, on s’interroge sur la suite du projet McCourt ? Vente, nouveau projet, quel profil de président ?

Décrassage Monaco – OM (1-2)

– Analyse à froid

– Greenwood dépendance ou meilleur jeu collectif sans lui ?

– Résultats et classement L1

– Calendrier favorable ?

Gros débat : quel président pour l’OM ?