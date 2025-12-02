🔥 OM : Vermeeren taulier ? L’impact de la CAN, quel mercato en janvier ?

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ce mardi ! Vous avez fait le programme avec notamment l’impact de la CAN, le mercato d’hiver mais aussi le thème de Vermeeren déjà indispensable ?
Vermerren indispensable ? Bourg en Bresse en Coupe de France
🔥 LIVE DÉBAT & FAQ – MARDI 14H30 🔵⚪
On se retrouve en direct sur Twitch pour parler de l’OM !
👉 Vermeeren déjà indispensable ?
👉 Tirage de la Coupe de France : confiants ?
👉 Vos thèmes, vos questions, vos avis !
📺 Rendez-vous ici : https://t.co/GKgicILFHd
Venez nombreux… pic.twitter.com/gjWuAALVAy
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2025
Afficher les commentaires
0