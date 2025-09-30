Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM : Victoire et rien d’autre face à l’AJAX ! Quel Onze ? Paixao / Gouiri patience ?
OM Actualités

🔥 OM : Victoire et rien d’autre face à l’AJAX ! Quel Onze ? Paixao / Gouiri patience ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier DFM, cap sur l’OM qui n’a plus le droit à l’erreur face à l’Ajax, c’est victoire et rien d’autre. Quel Onze de départ pour De Zerbi dans ce match décisif, entre équilibre tactique et efficacité offensive ? Et puis, faut-il faire preuve de patience avec Paixao et Gouiri, ou déjà trancher dans les choix ? Retour sur la conférence de presse de De Zerbi !

 

OM – Ajax, avant match !

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823