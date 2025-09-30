🔥 OM : Victoire et rien d’autre face à l’AJAX ! Quel Onze ? Paixao / Gouiri patience ?

Voici le replay du dernier DFM, cap sur l’OM qui n’a plus le droit à l’erreur face à l’Ajax, c’est victoire et rien d’autre. Quel Onze de départ pour De Zerbi dans ce match décisif, entre équilibre tactique et efficacité offensive ? Et puis, faut-il faire preuve de patience avec Paixao et Gouiri, ou déjà trancher dans les choix ? Retour sur la conférence de presse de De Zerbi !

Le DFM de ce lundi est en ligne !

🔥 L’#OM doit gagner, point final. Face à l’#Ajax, pas de calcul : seule la victoire compte

Quel Onze pour De Zerbi ? Patience pour Paixao & Gouiri ou déjà le moment de trancher ?

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2025