🔥 OM vs MONACO : CAPITAL ! POGBA ou BENNACER ? Jackpot pour HENRIQUE ?

Alors que la fin de saison approche et que chaque point compte dans la course Ă l’Europe, DĂ©bat Foot Marseille revient ce jeudi avec un nouveau numĂ©ro chargĂ© en actualitĂ©. Entre rumeurs de transferts, incertitudes autour de plusieurs joueurs clĂ©s et un dĂ©placement crucial Ă Monaco, l’équipe de FCM fait le point sur tous les sujets chauds du moment. Une Ă©mission Ă ne pas manquer pour tous les supporters de l’OM.

L’émission DĂ©bat Foot Marseille, proposĂ©e par Football Club de Marseille, revient ce lundi avec un programme dense et rythmĂ©. Comme chaque semaine, l’équipe de chroniqueurs fait le point sur l’actualitĂ© de l’OM, en plateau et sans filtre. Au menu : rumeurs mercato, projection sur l’affiche Monaco–OM, et analyses tactiques.

Actu en Vrac – Mercato : ça bouge dans tous les sens

La premiĂšre partie de l’émission sera consacrĂ©e Ă l’Actu en Vrac, avec un tour d’horizon complet des derniĂšres rumeurs et infos mercato autour de l’Olympique de Marseille :

IsmaĂ«l Bennacer : l’OM envisagerait de lever son option d’achat pour conserver le milieu de terrain algĂ©rien.

Luis Henrique : un intĂ©rĂȘt d’un club Ă©tranger pourrait rapporter 30 millions d’euros Ă l’OM.

Azzedine Ounahi : un transfert dĂ©finitif en bonne voie, autour de 12 millions d’euros .

Andrés Murillo : le défenseur pourrait quitter le club en fin de saison .

Coupe du monde des clubs : quelle influence ce nouvel objectif pourrait-il avoir sur le mercato estival de l’OM ?

Parions Sport – Les pronostics pour Monaco–OM

Comme chaque semaine, la team DFM vous livre ses pronostics Parions Sport pour le choc face Ă Monaco. Cote, buteurs, score exact : Ă quoi faut-il s’attendre pour ce dĂ©placement dĂ©cisif en PrincipautĂ© ? Les analyses seront accompagnĂ©es de quelques conseils avisĂ©s (ou pas) de parieurs passionnĂ©s.

Avant-match – Monaco–OM : choc à enjeux

La derniĂšre partie de l’émission sera entiĂšrement dĂ©diĂ©e Ă la prĂ©paration du match face Ă Monaco, un rendez-vous crucial pour la course Ă l’Europe :

Le classement et les enjeux pour les deux Ă©quipes.

Le dernier onze de départ de Monaco : quelles tendances à surveiller ?

Quel onze pour l’OM ? : entre incertitudes, absences et ajustements tactiques, les chroniqueurs tenteront d’anticiper les choix du coach olympien.

Autour de la table ce jeudi :