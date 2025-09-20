🔥 OM vs PSG : PARIS VRAIMENT TROP FORT ??? comment les battre ! ANALYSE DU CHOC !

Voici le replay du dernier opus de Débat Foot Marseille ! On est revenu sur la première journée de Ligue des Champions et sur le choc de ce weekend OM vs PSG !



PETIT DEBAT : Résultats / enseignements

Défaite face au Real, avec le recrue c’est plus frustrant ?

Le PSG se balade, Monaco à la rue…

Les adversaires : Sporting, Bruges et USG impressionne !

Résultats et classement

GROS DEBAT : avant match OM – PSG

Comment l’OM peut battre Paris ?

Paris avec 3 gros absents, mais énorme collectif ! Plus fort que le Real ?

Quel onze pour l’OM ? Quel systeme ? Des changements ?