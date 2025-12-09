🔥 OM vs Union Saint-Giloise ce soir ! Pourquoi autant d’irrégularité ? DFM #42

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Avec nos journalistes Nicolas Filhol, Benjamin Courmes, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles De Bono et notre invité l’ancien latéral gauche de l’OM Christopher Rocchia !

OM vs Union Saint Giloise ! Pour autant d’irrégularité ?

Petit débat : Décrassage Lille – OM (1-0)

– Analyse à froid de cette défaite

– Résultats et classement J15

Question du jour : Faut-il recruter un meneur de jeu cet hiver ? La rumeur Jorge Carrascal…

Gros débat : Pourquoi autant d’irrégularité ?

– Manque de caractère ? De joueurs pas assez méchants ?

– De Zerbi doit trancher en défense ? Défense à 5 vs 4

– Balerdi vs Pavard ?

Avant match : LOSC – OM