Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔥 OM vs Union Saint-Giloise ce soir ! Pourquoi autant d’irrégularité ? DFM #42
OM Actualités

🔥 OM vs Union Saint-Giloise ce soir ! Pourquoi autant d’irrégularité ? DFM #42

Par La Redaction FCM -

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Avec nos journalistes Nicolas Filhol, Benjamin Courmes, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles De Bono et notre invité l’ancien latéral gauche de l’OM Christopher Rocchia !

 

 

OM vs Union Saint Giloise ! Pour autant d’irrégularité ?

 

Petit débat : Décrassage Lille – OM (1-0)
– Analyse à froid de cette défaite
– Résultats et classement J15

Question du jour : Faut-il recruter un meneur de jeu cet hiver ? La rumeur Jorge Carrascal…

 

Gros débat : Pourquoi autant d’irrégularité ?

– Manque de caractère ? De joueurs pas assez méchants ?
– De Zerbi doit trancher en défense ? Défense à 5 vs 4

– Balerdi vs Pavard ?

 

Paris #OMRUSG avec Unibet

 

Avant match : LOSC – OM

  • 3 choses à savoir sur le RUSG
  • Résultats et classement
  • Des retours pour l’OM ? Quel onze ?
    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823