🔥Nice OM : Une reprise Bouillante ! Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? 💥 DFM #37

Ce jeudi 20 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission après la trêve international et avant la reprise de l’OM à Nice ce vendredi. Nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol, mais aussi notre consultant et notre invité, l’artiste peintre Franck Conte étaient sur le plateau du Black Angus à la Valentine.

Débat Foot Marseille de ce 20/11/2025

Petit Débat : Greenwood meilleur joueur de L1 ?

Gros débat Actu en vrac :

– Calendrier à venir

MERCATO

– 4 rumeurs mercato : Retour d’Henrique refusé ? Axel Disasi, Ismaël Doukouré et Sacha Boey visés selon Africafoot (sur le marché cet hiver) ?

– Selon l’Equipe, l’OM cherche un milieu (« capable d’apporter de l’énergie, de la projection et une capacité à prendre des risques dans le cœur du jeu ») Sport Mediaset, l‘OM apprécie toujours le profil de Reda Belahyane…

–

Bon plan mercato en L1

– L’OM veut prolonger Vaz et Bakola

Les Paris avec Unibet

Avant match Nice – OM

Nice ça vaut quoi cette saison ? Résultats, classement.

Quel système, onze pour Haise ? Joueur en forme ?

Quels retours pour De Zerbi ? Quel onze pour l’OM ?

💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec analyses, débats et la vision d’un ancien du club.