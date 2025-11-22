Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔥OM (1-5) : GREENWOOD EN FEU, NICE SE FAIT ATOMISER ! LE DEBRIEF COMPLET (AVEC STEEVE ELANA)
OM Actualités

🔥OM (1-5) : GREENWOOD EN FEU, NICE SE FAIT ATOMISER ! LE DEBRIEF COMPLET (AVEC STEEVE ELANA)

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 1-5 à Nice, ce vendredi lors de la 13ᵉ journée du championnat. Voici le replay du debrief sur le plateau de FCMarseille au Black Angus de la Valentine. Nos journaliste Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane accompagné par notre consultant Jean Charles De Bono recevaient l’ancien gardien Steeve Elana, ancien joueur de Brest ou Lille en L1 mais aussi passé par la réserve de l’OM !

 

 

