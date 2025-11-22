🔥OM (1-5) : GREENWOOD EN FEU, NICE SE FAIT ATOMISER ! LE DEBRIEF COMPLET (AVEC STEEVE ELANA)

L’Olympique de Marseille a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 1-5 à Nice, ce vendredi lors de la 13ᵉ journée du championnat. Voici le replay du debrief sur le plateau de FCMarseille au Black Angus de la Valentine. Nos journaliste Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane accompagné par notre consultant Jean Charles De Bono recevaient l’ancien gardien Steeve Elana, ancien joueur de Brest ou Lille en L1 mais aussi passé par la réserve de l’OM !

Sur notre plateau Steeve #Elana souligne la grosse performance de De Lange ce soir ! Debrief ➡️ https://t.co/sjPdQQzHfr pic.twitter.com/7SKpPGDlli — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 21, 2025